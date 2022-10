Kevin Vandendriessche & KV Kortrijk met het mes op de keel tegen Cercle Brugge: "We moeten punten pakken"

Zaterdag staat de wedstrijd tussen KV Kortrijk en ploeg-in-vorm Cercle Brugge op het programma. Kevin Vandendriessche blikt vooruit op de belangrijke partij.

"Het wordt een levensbelangrijke partij. We moeten punten pakken om eindelijk wat plaatsen op te schuiven in het klassement. Een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge moet gewonnen worden, zo simpel is het", vertelt Kevin Vandendriessche heel duidelijk in een interview met HLN. Hij staat momenteel met KV Kortrijk op de voorlaatste plek in het klassement. Een overwinning zou ervoor kunnen zorgen dat ze uit de degradatiezone verdwijnen. Dat is dus het doel van iedereen in het Guldensporenstadion.

“Voor het WK moeten we nog zo veel mogelijk punten zien te pakken. Mochten we Cercle over de knie kunnen leggen, zit er misschien wel een reeksje in. We hebben veel kwaliteit, maar soms volstaat dat niet in het voetbal. De juiste mentaliteit aan de dag leggen, is belangrijker. We moeten blijven hard werken en dan komt alles wel goed”, zegt Vandendriessche optimistisch. "Ik hoop tegen Cercle opnieuw te mogen starten, maar het is vooral van cruciaal belang dat iedereen beseft dat het een zespuntenmatch is”, besloot de Franse middenvelder.