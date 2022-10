Steven Defour trekt met KV Mechelen naar ex-ploeg Genk: "Een zege is ook nu het doel"

Steven Defour gaat met KV Mechelen op zoek naar een negen op negen tegen zijn ex-ploeg Genk. Het wordt een duel tussen leermeester en ex-KV Mechelencoach Wouter Vrancken en de nieuwe coach van Malinwa, Steven Defour.

Steven Defour heeft is nu al twee wedstrijden de nieuwe trainer van KV Mechelen. Zijn eerste twee duels wist hij te winnen, maar nu staat er een zware opdracht op het programma op het veld van Genk tegen de voormalige trainer van Malinwa, Wouter Vrancken. "Genk staat terecht op de eerste plaats. Ook de eerste wedstrijd op het veld van Club Brugge had het kunnen winnen. Toch trek ik naar Genk met de doelstelling om die partij te winnen. Of ik een trainer ben die zich aanpast aan de tegenstander? Mijn basisprincipes zijn elke wedstrijd dezelfde, alleen is de aanpak van een match wel afhankelijk van de tegenstander", vertelde hij bij HLN.

Dat Wouter Vrancken vorig seizoen nog trainer was bij KV Mechelen zorgt voor een extra laag in de wedstrijd. “We weten hoe Wouter werkt natuurlijk. Maar of dat een voordeel is? Als ik naar de stand kijk, lijkt me dat niet. De motivatie bij mezelf of bij mijn spelers is niet bepaald groter nu dat ze tegen hun ex-coach spelen. De twee wedstrijden onder mij hebben ze telkens hard gewerkt. Ik verwacht tegen Genk hetzelfde”, ging Steven Defour verder. "De laatste keer dat ik Wouter heb gehoord dateert van na de overwinning tegen Standard. 'Proficiat, doe zo voort', stuurde hij. Dat zullen we vrijdag proberen te doen”, besloot de coach van KV Mechelen.