Bedankt Union! België gaat voorbij Schotland naar plaats 8 op UEFA-ranglijst

Het rechtstreekse ticket voor de Champions League is weer wat dichterbij gekomen. Dankzij de kwalificatie van Union kreeg België er 1.400 punten bij op de UEFA-ranglijst. De gelijke spelen van Gent en Anderlecht zorgden voor nog eens 0.400 punten.

Afgelopen september klom België op naar de negende plaats op de UEFA-ranglijst. Iets meer dan een maand later heeft ons land net weer een sprong voorwaarts gemaakt.

Goed nieuws in de race voor de toewijzing van Europese tickets. België pakte 1800 punten in de herberekening. Een stijging die vooral te danken is aan de zeer goede prestatie van Union in Europa terwijl Brugge een fikse klap kreeg tegen Porto en dat Gent en Anderlecht met een gelijkspel tevreden moesten zijn.

Engeland pakt 3.286 punten en blijft bovenaan deze ranglijst staan, gevolgd door Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.