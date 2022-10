Mogen Heynen en Trésor of andere 'witte konijnen' hopen op WK-selectie? Roberto Martinez is duidelijk

Roberto Martinez heeft de pers nog eens toegesproken. Een laatste keer voor de WK-selectie er zit aan te komen. Of we daar verrassingen in mogen verwachten?

De laatste weken gingen er stemmen op om toch ook eens bij KRC Genk te gaan kijken naar wat Bryan Heynen en Mike Trésor allemaal aan het doen zijn. Toch lijkt het er nu op dat ze niet meteen op een WK-selectie zullen moeten rekenen. Roberto Martinez gaat waarschijnlijk vasthouden aan de namen die hij kent. 55 spelers "De spelers die al lang bij de Rode Duivels zijn en wedstrijden hebben meegemaakt, hebben voor mij prioriteit. Ik heb een lijst van 55 spelers naar de FIFA doorgestuurd. Daar staan ook spelers op die nooit zijn geselecteerd", aldus Martinez tegen Het Nieuwsblad. "Maar zij zullen moeten rekenen op blessure bij vaste waarden. Pas dan komen ze in aanmerking. Het is ook een kwestie van posities: hoeveel spelers heb ik al voor die positie?"





