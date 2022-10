📷 Dries Mertens pakt uit met zijn halloweenkostuum, maar Radja Nainggolan ziet een andere ster

Het is Halloween en dan pakken heel wat sterren uit met hun kostuums. Zo ook Dries Mertens met zijn gezin.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs verkleedden zich als Aladdin en Yasmine uit de tekenfilm. Ook zoontje Ciro Romeo was verkleed.

Toch was het de hond die met de meeste aandacht ging lopen. Nochtans had die geen kostuum aan, maar droeg die wel een andere naam. Ze heet normaal Juliette kom, maar heette bij deze gelegenheid Radja. Tot groot jolijt van Radja Nainggolan. In de comments op Instagram zag hij er de humor van in.