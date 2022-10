Nog meer pech voor Anderlecht: Yari Verschaeren is enige tijd uit door een knieblessure: "Maar onze kern is breed genoeg"

Yari Verschaeren is net voor de wedstrijd tegen Eupen uitgevallen. Hij is enige tijd uit.

Er kwam nog maar eens een domper voor Anderlecht. Yari Verschaeren moest afhaken voor de match tegen Eupen. Hij heeft last van de knie en zou 2 tot 3 weken buiten strijd zijn.

"Het is heel vervelend dat Verschaeren uitvalt", vertelde trainer Robin Veldman voor de wedstrijd aan de pers. "Hij had tegen Steaua een goede wedstrijd en we wilden hem laten combineren met Fabio Silva."

Veldman blijft ondanks de blessure positief: "We hebben een kern die breed genoeg is om zijn blessure op te vangen. Maar we zullen zijn kwaliteiten zeker missen."