Deze winter dan? 'Anderlecht voor derde keer genoemd als bestemming voor ex-speler Barcelona'

Zowel in de zomer van 2021 als in de zomer van 2022 werd er al over hem gesproken in het Lotto Park, nu komt het er misschien toch nog van.

Anderlecht heeft namelijk nog steeds Konrad de la Fuente op de radar staan. En aanstaande winter zou de linksbuiten mogelijk een koopje kunnen worden. In 2021 koos de ex-speler van Barcelona uiteindelijk voor Marseille, maar na een jaar werd hij daar uitgeleend aan Olympiakos. Kapers op de kust Ook in Griekenland komt hij niet in de plannen voor en dus wacht in januari mogelijk een terugkeer naar Frankrijk en een nieuwe deel. Valladolid, Anderlecht en ... Burnley zijn volgens Spaanse media dan mogelijke nieuwe bestemmingen waar hij zich zou kunnen herlanceren.