Geraerts streng ondanks zege: "Onvoldoende energie en kwaliteit in eerste helft"

Union SG pakte de volle buit op bezoek bij Seraing. Maar daarmee is wel zo goed als alles gezegd dit weekend.

Karel Geraerts zag zijn team geen geweldige wedstrijd spelen: "In de eerste helft was ik niet tevreden door ons niveau. Er was onvoldoende energie en kwaliteit", klonk het bij Sporza.

Goede wil

"Ik ben wel blij dat ik in de tweede helft een reactie heb gezien. Die maakt uiteindelijk het verschil. Misschien zat de Europese kwalificatie in het hoofd, of misschien hebben de vele matchen een impact."

Toch wilde Geraerts ook wat pluimen op de hoed van Seraing steken: "We spelen natuurlijk tegen een tegenstander met heel veel goede wil en hier komen winnen is sowieso niet evident, dus ik ben heel tevreden met dit resultaat."