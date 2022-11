Cercle en STVV nu al zeker van een WK-afgevaardigde, ook veel spelers met verleden in JPL naar Qatar

Japan is er vroeg bij. Als een van de eerste landen heeft het nu al zijn 26-koppige selectie vrijgegeven.

Bij de selectie zitten ook heel wat spelers die we kennen uit de Jupiler Pro League. Daniel Schmidt van STVV is een van de drie doelmannen, waar ook Kawashima (onder meer ex-Standard) bij is.

Met Ueda van Cercle Brugge is er nog een tweede speler uit de Jupiler Pro League actief op het WK namens Japan.

Met Mitoma (Brighton, ex-Union), Kamada (ex-STVV) et Ito (ex-Genk) zijn er nog een resem ex-JPLspelers die naar Qatar mogen.