Geert De Vlieger kritisch na vele trainersontslagen: "Goed bestuur heet dat dan ... Ze doen maar wat"

De Jupiler Pro League is en blijft een trainerskerkhof. Dat is ook op maandag 31 oktober nog maar eens duidelijk gebleken. En het noopt analisten tot vinnige commentaren.

Yves Vanderhaeghe en José Jeunechamps waren slachtoffers 7 en 8 in de Jupiler Pro League qua ontslagen coaches.

Nog maar oktober en al 8! clubs stellen vast dat ze blijkbaar de verkeerde trainer hebben gekozen! (niet zo) Goed beleid heet dat dan… #zedoenmaarwat #paniekske — Geert De Vlieger (@devliegergeert) October 31, 2022

Belhocine, Thalhammer, Buijs, Mazzu, Still en Storck gingen de twee voor. En wie weet wat we de komende weken of maanden nog krijgen ...

Geert De Vlieger ziet het met lede ogen aan. In een vlammende tweet hekelt hij het paniekvoetbal bij de Belgische clubs.