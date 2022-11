Met Veldman... en Verbruggen? Waarom Van Crombrugge zich zorgen moét maken over zijn toekomst bij Anderlecht

De verdediging van RSC Anderlecht lijkt dezer dagen meer op een zandkasteel dan op een oninneembare vesting. Het valt overigens op dat het de meer ervaren spelers zijn die met de daver op het lijf spelen. Zo lijkt Hendrik Van Crombrugge zich stilaan zorgen te moeten maken.

Hendrik Van Crombrugge haalde dit seizoen immers nog nooit zijn topniveau. Grote fouten zijn er dan wel niet bij, maar de puntenpakker van weleer slaagt er steeds minder in om een overwinning mee over de streep te trekken.

Moet hij zich zorgen maken? Ja, maar… Robin Veldman zal op korte termijn niet voor een wissel kiezen. Maar dat kan wél het geval zijn als het bestuur van RSC Anderlecht beslist om door te gaan met de Nederlander als T1.

Photonews

Bovendien zit er met Bart Verbruggen een jonge leeuw op de bank die zich al heeft bewezen op het hoogste niveau én zit te popelen om dat blijvend te tonen. Dat is niet alles: de prestaties van Verbruggen bij RSCA Futures sprak de voorbije maanden boekdelen.

Met Veldman en... Verbruggen?

En wie was daar de coach. Inderdaad: Veldman. Bovendien was paars-wit de 20-jarige Nederlander in het tussenseizoen bijna kwijtgespeeld aan Burnley FC. Het is dus géén optie om hem nog pakweg twee seizoenen te laten wachten op een nieuwe kans…