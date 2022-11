'Marc Overmars moet Ihattaren halen. Hij kan veel geld waard worden en heel veel van betekenis zijn voor Antwerp'

Ondanks zijn jonge leeftijd (20) heeft Mohamed Ihattaren al heel wat mislukte transfers meegemaakt.

Ajax stuurt Mohamed Ihattaren (20) terug naar Juventus in januari. De Nederlander blijft maar op de sukkel en lijkt nergens meer echt aan spelen toe te komen. Vooral zijn gebrekkige mentaliteit doet hem overal mislukken.

Ihattaren werd verkocht door PSV aan Juventus in de zomer van vorig jaar, maar werd onmiddelijk uitgeleend aan Sampdoria. Na een half jaar mocht hij daar alweer vertrekken en kwam hij bij Ajax terecht, waar het dus ook weer mislukte.

Johan Derksen kwam met een opvallende suggestie. "Overmars moet hem in huis nemen en dus uit zijn wijk in Utrecht halen, want dat is een ramp. Die jongen moet je in huis nemen en er bovenop zitten. Dan kan hij heel veel geld waard worden en dan kan hij heel veel van betekenis zijn voor Antwerp", zei hij bij Vandaag Inside.

"Hij verdient nog een laatste kans in die zin, want het loont de moeite als het wel lukt. Dan is hij heel veel geld waard. Overmars had nog een beetje overwicht op hem, en als hij zich ervoor inzet... Dit is de laatste kans."