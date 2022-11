Vanzeir merkt genoeg motivatie bij Union en zeker bij zichzelf: "Nog niet verloren in Europa, dat willen we zo houden"

In de vorm waarin Dante Vanzeir verkeert, is hij in Europa zeker een troef. Er is ook nog motivatie genoeg, zo beweert de aanvaller, hoewel de laatste groepsmatch er voor de Brusselaars niet meer toedoet.

Union SG ontvangt donderdagavond aan Den Dreef in Leuven Union Berlin, terwijl het al zeker is van groepswinst. Op de persconferentie vooraf schoof Vanzeir mee aan. "We hebben nog niet verloren in Europa, dat willen we zo houden. Dat is misschien nog de grootste motivatie voor de wedstrijd van donderdag."

Dat voelt de aanvaller in de hele groep. "Ik denk dat iedereen nog gemotiveerd is om te winnen. Niet enkel voor onszelf, maar ook voor de fans, voor de ambiance. Kortom: om er een feestje van te kunnen maken. Er is minder druk, maar veel goesting."

Europese matchen speciaal

Als coach Geraerts spelers zoekt die de match van donderdagavond absoluut willen spelen, is Vanzeir zeker al kandidaat. "Ik ben een speler die elke match zo veel mogelijk minuten op het veld wil staan. Zeker omdat de Europese matchen heel speciaal zijn. Maar het is de beslissing van de coach. Hij heeft voldoende kwaliteit ter zijner beschikking om een aantal veranderingen in de ploeg door te voeren."

Wellicht zal die vooral willen letten op de frisheid bij zijn spelers. Voor Dante Vanzeir stelt zich op dat vlak alleszins nog geen probleem. "Zelf voel ik me nog niet erg vermoeid."