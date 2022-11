Hij maakt grote sier in 1B, maar Jelle Van Damme bood spits ook aan bij ... Anderlecht

Hij maakt momenteel grote sier in 1B in zijn eerste wedstrijden aldaar, maar het had ook zomaar anders kunnen lopen.

Dieumerci Mbokani zit ondertussen al aan 2 goals en 2 assists in drie duels bij SK Beveren in de Challenger Pro League. Anderlecht Het duurde lang voor hij speelgerechtigd was, maar ondertussen is de ex-spits van Anderlecht, Antwerp en Standard stilaan onder stoom aan het komen. Mbokani kon ook naar onder meer RWDM en ook een avontuur in 1A had gekund. "Ik heb hem aangeboden aan Anderlecht", liet Jelle Van Damme zich ontvallen in 90 Minutes. Tot een deal kwam het niet.