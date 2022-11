Rondje op de Europese velden: Clement en Monaco overwinteren, Arsenal houdt PSV af en pakt groepswinst

Na Club Brugge en Union SG verzekeren ook RSC Anderlecht en KAA Gent zich vanavond van een Europese lente. Maar er stonden een hele resem wedstrijden op het menu in de Conference League en Europa League. Een overzicht.

AS Monaco 4 - 1 Crvena Zvezda

AS Monaco moest nog vol aan de bak, maar Philippe Clement overwintert met zijn troepen in de Europa League. Kevin Volland was met drie doelpunten dé man van de wedstrijd.

Arsenal FC 1 - 0 FC Zurich

Een doelpunt van Kieran Tierney was genoeg voor The Gunners om te winnen van FC Zurich, PSV af te houden en de groepswinst te pakken. Albert Sambi Lokonga stond aan de aftrap.

© photonews

FCSB 0 - 3 West Ham United

De Roemenen waren vanavond geen partij voor West Ham United. The Irons waren al zeker van groepswinst. FCSB blijft achter met amper twee punten.

Europa League

03/11/2022 18:45 Real Sociedad - Manchester United 0-1 03/11/2022 18:45 Sheriff Tiraspol - Omonia Nicosia 1-0 03/11/2022 18:45 FC Midtjylland - Sturm Graz 2-0 03/11/2022 18:45 Feyenoord - Lazio 1-0 03/11/2022 18:45 FK Qarabag - Freiburg 1-1 03/11/2022 18:45 Olympiakos Piraeus - Nantes 0-2 03/11/2022 18:45 Monaco - Rode Ster Belgrado 4-1 03/11/2022 18:45 Trabzonspor - Ferencváros 1-0 03/11/2022 21:00 Arsenal - FC Zürich 1-0 03/11/2022 21:00 Bodø Glimt - PSV 1-2 03/11/2022 21:00 Dinamo Kiev - Fenerbahçe 0-2 03/11/2022 21:00 Rennes - AEK Larnaca 1-1 03/11/2022 21:00 Real Betis - HJK 3-0 03/11/2022 21:00 AS Roma - Ludogorets 3-1 03/11/2022 21:00 Union SG - Union Berlin 0-1 03/11/2022 21:00 Braga - Malmö FF 2-1

Conference League