Boskamp heeft toch opmerking over uitlatingen Veldman: "Zoiets moet ie niet zeggen"

Robin Veldman heeft met Anderlecht de Europese overwintering bereikt. Al was er veel aan te merken op de tweede helft. Analist Johan Boskamp had het echter over zijn opmerkingen na de wedstrijd tegen Silkeborg.

Het was niet de eerste keer dat Veldman een kleine sneer richting het werk van Felice Mazzu afvuurde. De Nederlander liet weten dat de fysieke parameters van onder Mazzu van geen belang meer waren. "Lekker voor de coëfficiëntie dat er vier ploegen overwinteren. Leuk voor het Belgisch voetbal ook. Valt er eindelijk nog eens iets positiefs te melden over Anderlecht", aldus Boskamp in HBvL. "Ze mogen wel een kaarsje branden voor hun keeper, want na de rust werden ze toch weer overlopen tegen tien man. En dan lees ik achteraf dat Veldman de schuld daarvoor legt bij Mazzu. Zoiets doe je toch niet? Ik vind dat een gebrek aan respect voor je collega. Ik ken die man niet, maar zoiets moet ie niet zeggen.”