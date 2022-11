Mark van Bommel maakt zich geen zorgen: "Als de nederlagen wat meer gespreid waren, viel het niet eens op"

6 op 18 is het erg magere bilan van Antwerp de voorbije weken. De kloof met Genk is zo groot geworden en dus is het alle hens aan dek.

Tegen Anderlecht wordt het zaak voor Antwerp om nog eens te winnen en zo de kloof niet nog groter te laten worden, want Genk won vrijdagavond zijn wedstrijd al. Spreiding "Vier nederlagen kort na elkaar valt op, maar als die wat meer gespreid waren geweest stonden we nog altijd tweede in het klassement en zou dat niet opvallen", aldus Mark van Bommel op zijn persconferentie vooraf. "Bovenaan het klassement zit alles dicht bij elkaar. Het kruipt niet in de hoofden. Het spel van Veldman? We weten waar hij voor staat."





Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (06/11).