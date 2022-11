Nardi verdreef bekerheld Roef tussen de palen: "Iemand zonder mijn karakter was al gestopt"

Paul Nardi is nu al enkele weken de nummer 1 van AA Gent, zowel in competitie als in Europa. Hij verdreef bekerheld Davy Roef tussen de palen.

Nardi heeft geleerd om te knokken tijdens zijn carrière. Op zijn 28ste is hij nu pas titularis bij een topclub. “Het klopt, ik heb ook wel een beetje het gevoel dat ik pas nu helemaal ben vertrokken. Als ik blijf staan, wil ik hier nog jàren blijven", zegt hij in De Zondag . "Ik weet zeker: iemand zonder mijn karakter was na dat half jaar dat ik door Monaco aan Rennes werd uitgeleend, maar waar ik nooit speelde, al gestopt. Maar ik wist dat ik me bij Cercle kon bewijzen, al was het in de Belgische tweede klasse.” Hij beseft de situatie waar Davy Roef nu inzit. "Met de veldspelers kan je schuiven, maar er is maar één plaats tussen de palen en met die concurrentie moet je kunnen leven: àltijd hard blijven trainen en àltijd correct blijven met de concurrenten. Die allen hetzelfde doel hebben, dat weten we. Dat ging en dat gaat hier nog steeds uitstekend. Davy en ik proberen elkaar op training alleen maar beter te maken, elkaar uit te dagen.”





