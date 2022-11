Benfica best tevreden met loting van Club Brugge in Champions League

Benfica is momenteel in bloedvorm. In de Champions League hielden ze PSG en Juventus achter zich om groepswinnaar te worden.

Benfica is een ploeg in vorm op dit moment. Club Brugge helemaal niet. Blauwzwart mag dan ook blij zijn dat de achtste finales pas in februari gespeeld worden.

Simão Sabrosa, directeur interne betrekkingen bij Benfica, reageerde bij BTV op de loting voor de Champions League van zijn team. “We kennen Club Brugge goed, ze waren vorig jaar kampioen van België en we zagen hun hele campagne in de groepsfase”, klinkt het.

Dat er pas na het WK gespeeld wordt, is niet simpel. “Dat wordt een uitdaging voor Benfica en de andere ploegen die nu nog in de Champions League zitten. Maar onze structuur is ermee bezig zodat we in februari op topniveau zullen zijn.”

“De eerste wedstrijd spelen we uit en daar proberen we het goed te doen zodat we het kunnen afmaken in ons stadion, waar we sterk zijn en op de steun van de fans kunnen rekenen zodat we Brugge kunnen overwinnen.”