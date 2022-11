Veldman voor bekermatch tegen Lierse die "nog wat meer belang kreeg": "Een diploma is maar een diploma! Ik doe voort met mijn 17 jaar ervaring"

Robin Veldman is een man die zich in alle omstandigheden kalm houdt. Op dit moment misschien wel de juiste man op de juiste plaats dus. De Nederlandse coach ad interim van Anderlecht maakt zich ook niet druk en richt zich op de zaken die hij wel kan beïnvloeden. Waar hebben we dat nog gehoord?

Eerst en vooral de bekermatch tegen Lierse Kempenzonen. De tegenstander zal met het mes tussen de tanden hen staan op te wachten. "In de situatie waarin wij nu zitten, is elke match belangrijk", aldus Veldman. "Maar ik zie aan het gedrag op training dat we progressie maken. Er wordt scherp en inhoudelijk goed getraind. Maar ja, de beker is de weg naar Europees voetbal met minder wedstrijden."

Dus gaat Veldman weinig wijzigen aan zijn basiselftal. "We willen een kwalitatief sterke groep neerzetten. Mijn voorkeur gaat momenteel niet uit naar roteren. Ik ga kiezen voor de jongens die nu in wedstrijdritme zitten. Zij voelen aan wat er nodig is voor dit team en kunnen het belang inschatten. Maar ik heb ook Leoni gezet tegen Antwerp en hij heeft dat verdienstelijk gedaan."

Wel zullen er een paar jongens ontbreken. "Of Vertonghen al klaar zal zijn? Dat zullen we dag per dag bekijken. We zullen pas later vandaag bekijken of hij nog een rol kan spelen in de komende twee wedstrijden. Maar voor het WK moeten jullie je niet ongerust maken. Wesley Hoedt? Die traint nog apart en dat zal zo blijven voor de komende wedstrijden."

Of ik Trebel een contractverlenging zou geven? Ik ben niet aangesteld om op lange termijn te spreken

Veldman kan wel weer rekenen op Adrien Trebel, die ook hij heel belangrijk inschat voor het huidige Anderlecht. "Hij geeft ons extra mogelijkheden. Ook zijn ervaring in de kleedkamer en hoe hij de jonge gasten begeleidt. Op het veld schat hij situaties heel goed in, daarom wou ik hem ook dat halfuur geven op Antwerp. Ik hoop dat hij die rol met meer speeltijd nog een grotere invulling kan geven. Of ik hem een contractverlenging zou geven? Ik zit in een interimperiode en ik ben niet aangesteld om op de lange termijn te spreken. Ik ben gewoon blij dat hij nu inzetbaar is."

Over die interim gesproken. De komende twee wedstrijden zullen waarschijnlijk ook bepalen of Anderlecht zal doorgaan met hem als hoofdcoach na het WK. "Ik sta dagelijks in contact met het bestuur. De evaluatie van mezelf zal tijdens de WK-break gemaakt worden en dan zullen we zien welke richting we uitgaan. De situatie rond mijn diploma? Ik ga daar nu flauw op antwoorden, maar een diploma is ook maar een diploma. Ik stond al ingeschreven voor de cursus voor mijn positie wijzigde en ik wacht op de toelating. Intussen ga ik wel door met mijn 17 jaar ervaring en mijn UEFA A-diploma...", knipoogde hij.