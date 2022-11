Update: Blessure van Sadio Mané toch erger dan gedacht, hij mist het WK in Qatar

Sadio Mané viel dinsdagavond uit in het duel tussen Bayern München en Werder Bremen.

Bayern won dinsdagavond met 6-1 van Werder Bremen in de Bundesliga, maar zag wel Sadio Mané na twintig minuten spelen het veld verlaten met een blessure.

“Mané werd geraakt op zijn been en dat gaf hem wat zenuwpijn, maar het is niet ernstig. Zijn deelname aan het WK komt niet in gevaar”, zei assistent Toppmöller.

Trainer Julian Nagelsmann van Bayern was voorzichtiger. “Ik kan nog niets met zekerheid zeggen, röntgenfoto's moeten duidelijk maken of er iets aan de hand is. Hij kreeg een tik tegen de bovenkant van zijn scheenbeen en dat is een vervelende plek.”

Volgens L'Equipe is de blessure toch ernstiger dan verwacht. De Senegalees zou last hebben van een pees in zijn knie en zou enkele weken out zijn. Mané zou vrijdag dan ook niet in de selectie zitten die bondscoach Aliou Cissé bekendmaakt.