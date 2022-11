In topvorm in de Bundesliga, maar toch geen WK voor Lukébakio: Verdiende de winger een selectie?

Dodi Lukébakio maakt al enkele jaren indruk in de Bundesliga, maar bij de Rode Duivels moet hij nog steeds wachten op een eerlijke kans.

Eén van de strafste spelers die Roberto Martinez niet opnam in zijn selectie voor het WK is toch wel Dodi Lukébakio. De 25-jarige flankaanvaller is aan een goed seizoen bezig met Hertha BSC in de Bundesliga. Dit seizoen wist hij maar liefst zeven keer te scoren in veertien competitiewedstrijden. Ook in de DFB-Pokal scoorde hij en gaf hij een assist in slechts één wedstrijd. Worden zijn prestaties te veel over het hoofd gezien?

25 jaar, maar toch ervaring

Op zijn 25ste heeft Dodi Lukebakio toch al heel wat ervaring opgedaan. Hij speelde voor Anderlecht, Toulouse, Charleroi, Watford, Düsseldorf, Wolfsburg en Hertha BSC. Dat zijn op je 25ste toch al een mooi aantal clubs. Toch loopt de integratie in onze nationale ploeg nog niet van een lijen dakje. Lukébakio speelde amper vijf keer voor de Rode Duivels. Hij kreeg twee invalbeurten en een basisplaats in de WK-kwalificaties, speelde een oefeninterland tegen Zwitserland en viel eens in in de Nations League tegen Nederland. Echt overtuigend is dat dus allemaal niet.

"Het WK is een droom van mij", vertelde Lukebakio afgelopen weekend nog, maar voorlopig zal het dus ook een droom blijven. Roberto Martinez had in zijn 26-koppige selectie geen plekje vrij voor de flankaanvaller van Hertha BSC. Dat is echt zonde voor Lukébakio die in topvorm verkeert dit seizoen. Het zorgt voor een smet op zijn carrière en op het verdere verloop van Lukébakio bij de Rode Duivels. Vind u de niet-selectie van Lukébakio terecht?