Nainggolan zijn zakenpartner in bedrijf met privéjets heeft wel opmerkelijk verleden: veroordeeld cocaïnesmokkelaar

Radja Nainggolan kondigde vorige week aan dat hij een eigen luchtvaartbedrijf dat privéjets en villa's aanbiedt zal beginnen. Daarbij heeft hij ook twee partners, maar één daarvan heeft een niet onbesproken verleden.

Hij kon daarbij rekenen op investeringen van 'The Avia­tion Factory'-ondernemer Carl Legein en voetbalmakelaar Ibrahim Ahmadoun, schrijft Het Nieuwsblad. Die laatste werd in 2015 in de VS veroordeeld voor zijn rol in het smokkelen van een ton cocaïne van de Dominicaanse Republiek naar het Antwerpse Deurne.

Dat deed Ahmadoun in opdracht van terreurorganisatie Hezbollah. Hij was verantwoordelijk om de cocaïne langs de douane te loodsen. Na zijn uitlevering aan België kwam Ahmadoun in 2021 vrij. Nainggolan, die zelf al meermaals in aanraking kwam met het gerecht, maakt geen punt van Ahmadouns criminele verleden: “Iedereen verdient een tweede kans.”