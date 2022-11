Toby Alderweireld hint op afscheid: "Vandaag komt mijn droom voor de laatste keer uit"

Roberto Martinez loste op de middag de 26 namen van Rode Duivels die ons land zullen verdedigen op het WK in Qatar. Onder hen ook Toby Alderweireld.

Op sociale media reageerde de verdediger van Royal Antwerp FC met een geëmotioneerde tweet die zijn afscheid bij de Rode Duivels eigenlijk een beetje aankondigt.

"Vandaag komt mijn droom voor de laatste keer uit. Ik ben vereerd dat ik weer ben opgepikt door de Rode Duivels. Ik zal alles geven voor mijn land dat mij zoveel heeft teruggegeven. Een land dat ik met trots thuis noem. Met jullie steun is niets onmogelijk."

Today, my dream came true for the final time 💭



I'm honoured to have been selected again for @BelRedDevils. I will give my all to a country that has given me so much and one that I'm proud to call my home. With your support, nothing is impossible.



IT’S #DEVILTIME 👹🇧🇪 pic.twitter.com/MDETHgQ6Lt