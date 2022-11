Ex-linksback Antwerp breekt lans voor Nainggolan: "Ceulemans, Gerets, Svilar... gingen tijdens de rust roken op het toilet"

Krijgt Radja Nainggolan nog een kans bij Antwerp? Tegen Club Brugge is hij er al zeker niet bij, maar volgens ex-Antwerp-speler Marc Van Der Linden moeten de plooien tijdens de WK-break gladgestreken worden.

Van Der Linden maakte zijn debuut bij Antwerp en speelde later nog voor Anderlecht en Beerschot. Hij vindt dat dit Antwerp Radja nodig heeft. “Uiteraard. Ik ben een onvoorwaardelijke fan van Radja. Te oud? Toby ­Alderweireld is van dezelfde ­generatie en die doet het prima", zegt hij in GvA.

Dat Nainggolan niet echt leeft zoals verwacht wordt, is voor hem een drogreden. “En dan? Ik snap niet dat je naar de B-kern wordt gestuurd omdat je hebt ­gerookt. Jan Ceulemans, Eric ­Gerets, Frans van Rooij, Ratko Svilar,... Die gingen vroeger ­tijdens de rust op het toilet een ­sigaretje smoren. Daar word je toch niet voor uit de A-kern ­gegooid? Ze hadden hem de ­voorbije weken goed kunnen ­gebruiken, al was het maar als ­invaller. Hij straalt nog steeds iets uit naar de tegenstander.”