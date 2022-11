Veldman heeft plan om Onuachu op te vangen: "Zorgen dat hij de bal niet krijgt"

Robin Veldman heeft als T1 van Anderlecht nog niet verloren, maar zondag wacht de autoritaire leider Genk. Een ploeg die kansen bij de vleet creëert en met Paul Onuachu een spits heeft die ze vlotjes binnenknalt.

Veldman weet dat het een moeilijke opdracht wordt. "Ik heb al heel wat wedstrijden van hen gezien. Ze hebben zoveel specifieke kwaliteiten om offensief het verschil te maken. Indrukwekkend! Hoe snel ze de bal willen veroveren zegt ook veel. Ik ben wel onder de indruk van hun statistieken op dat vlak", zei hij over de komende tegenstander.

En hoe neutraliseer je Onuachu? Want de kans is groot dat Jan Vertonghen ook zondag niet speelt. "Zorgen dat hij de bal niet krijgt en de voorzetten beperken. In de zestien moet je contact met hem houden en zijn looplijn blokkeren. Het zal in blok moeten gebeuren. En zeker vrije trappen in de buurt van de zestien vermijden!"

Voor Veldman is Genk momenteel de best voetballende ploeg en ook de ploeg die hij als topfavoriet voor de titel bestempelt. "Ja, zeker met de voorsprong die ze nu al hebben. Absoluut!"

Offensief zijn de opties bij Anderlecht beperkt. Esposito is ook al door de mand gevallen en Stassin is terug naar de U23. "Voor Stassin is het belangrijk op zijn leeftijd dat hij elke week een wedstrijd speelt. Ik vind het belangrijk voor een spits van 17 dat hij kan groeien door minuten te maken. Hij traint veel bij ons, maar in de Challenger Pro League wordt hij uitgedaagd."