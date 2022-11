Laatste match van Veldman als hoofdcoach? "Als ze me vragen om terug te gaan naar de Futures, doe ik dat!"

Robin Veldman heeft zijn laatste (?) wedstrijd als hoofdcoach van Anderlecht verloren van Genk. De Nederlander kon geen uitsluitsel geven over zijn toekomst. Maar dat hij bij de club blijft, staat zo goed als vast.

Veldman had het eerst over de match tegen Genk, waarin Anderlecht nooit de indruk kon wekken dat ze iets konden pakken. "We hebben verloren van een ploeg die verder staat dan wij. Verloren van de betere ploeg, dat is geen schande om dat toe te geven. Zij ontwikkelden een ritme waarin wij veel werk hadden om te kunnen volgen. Voor die voorzetten hadden we ook gewaarschuwd en op hun dieptepasses hadden we beter kunnen anticiperen", aldus Veldman.

"Onze intensiteit was bij momenten goed en dan zag je dat we het Genk wel moeilijk konden maken. Maar we hebben te veel van die momenten laten liggen, vooral in onze manier van verdedigen. Aanvallend waren we dan weer te ongeduldig. We wilden te snel de bal diep spelen en waren onnauwkeurig. Tegen tien man ontwikkelden we dan nog een soort powerplay, maar dat bracht ook weinig op."

En nu? Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer en zal die waarschijnlijk ook wel vinden. Maar wat betekent dat voor Veldman zelf? "Tijdens de WK-break gaan we daarover spreken. Ik heb dit gedaan voor de club en we zullen zien wat het beste is voor Anderlecht nu. Of ik zou terugkeren naar de Futures? Uiteraard, daarvoor sta ik ook onder contract."