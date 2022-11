Stengs wacht nog altijd op eerste goal in competitie: "Daarvoor moet ik me niet verontschuldigen"

Calvin Stengs werd met veel poeha binnengehaald bij Royal Antwerp FC, maar het rendement blijft voorlopig nog altijd heel laag.

Stengs wordt gehuurd van Nice, maar een doelpunt heeft hij dit seizoen in de Jupiler Pro League nog altijd niet gemaakt. “Het gevoel dat je het team tekortdoet, niet aan punten kunt helpen, is klote, want ik wil de mensen hier iets teruggeven voor hun vertrouwen in mij”, klinkt het in De Zondag.

Publieke excuses in de spelersgroep, zoals Boyata dat deed bij Club Brugge na de match tegen KV Oostende, horen daar voor Stengs echter niet bij.

“Neen. Door mezelf zoveel schuld te geven, zou ik te veel in een neerwaartse spiraal gaan zitten. Ik denk dat iedereen fouten kan en mag maken. Na de wedstrijd kon iedereen aan mijn gezicht zien dat ik teleurgesteld was in mezelf. Voor een domme rode kaart zou ik mij wel verontschuldigen.”

Van Bommel blijft Stengs goed coachen. “Dat ik vooral rustig moet blijven, mezelf niet gek moet maken, er moet proberen iets van te leren en met vertrouwen de volgende wedstrijd in moet gaan. Hij ziet dat als ik voor de goal mis, ik een moment van rouw ken en zegt dat dat nergens voor nodig is, omdat ik tenminste in die positie kom en dat het uiteindelijk wel goed zal komen.”