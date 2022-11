Tessa Wullaert doet haar zegje over Eden Hazard bij de Rode Duivels

Eden Hazard en Tessa Wullaert mochten het nieuwe vliegtuig van de Rode Duivels en Red Flames vandaag onthullen.

De Rode Duivels trekken naar het WK in Qatar. Voor de Red Flames is er nog geen wereldkampioenschap in zicht. Zij wisten zich niet te plaatsen voor de volgende editie.

“Ik ben wel wat jaloers op wat zij nu meemaken, al is deze periode om een WK te spelen voor de spelers niet makkelijk”, zei Wullaert aan Het Laatste Nieuws. “Maar een WK is iets chique. Ik zal hun wedstrijden volgen. Ik hoop dat ze ver raken, een kwartfinale zou al mooi zijn. De verwachtingen liggen wat minder hoog, maar misschien kunnen ze het tegendeel bewijzen.”

Wullaert blijft ook fan van haar collega Eden Hazard. “Ik heb Eden altijd graag zien voetballen. Ik vind het superjammer dat er nu wat een negatieve vibe rond hem hing. Als speler is dat niet zo plezant. Ik schrijf Eden nooit af. Ik hou van zijn stijl en hoe hij ongedwongen zonder stress speelt. Hij blijft een belangrijke pion.”