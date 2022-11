Vanhaezebrouck schuift verrassende speler naar voren voor basiself Rode Duivels: "Afstappen van de grote namen"

Het WK komt er heel snel aan. En dus is het stilaan de vraag hoe Roberto Martinez zijn pionnen zal zetten. De analisten zijn duidelijk.

Als het van Hein Vanhaezebrouck afhangt, dan zou hij met een verrassende naam misschien starten in de basiself: Amadou Onana.

Onana

"Voor mij is het duidelijk: Onana kan niet meer uit de basiself. Hij heeft power, présence, duelkracht en komt ook voor doel. Hij is fysiek heel sterk. Je hebt dat nodig", is hij duidelijk bij Sportweekend.

"Als je alle grote namen aan de aftrap wilt, valt hij ernaast. Maar daar zouden we toch ook stilaan van moeten afstappen."