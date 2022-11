'Er zijn al drie clubs die huurovereenkomst van Esposito van Anderlecht willen overnemen'

Sebastiano Esposito vertrok nog voor de laatste wedstrijd van RSC Anderlecht naar Italië. De aanvaller wil zijn carrière herlanceren. En er zijn geïnteresseerde clubs genoeg.

We wisten al dat Empoli FC interesse heeft om de huurovereenkomst van RSC Anderlecht over te nemen, maar volgens de Italiaanse media zijn er nog meer geïnteresseerde clubs. Ook UC Sampdoria en US Cremonese zien een versterking in Sebastiano Esposito.

De aanvaller kon de verwachtingen bij Anderlecht op geen enkel moment inlossen. Fabio Silva was meteen eerste keuze bij de Belgische recordkampioen, terwijl Esposito tijdens de invalbeurten nooit kon dreigen. Het huwelijk tussen beide partijen lijkt sowieso al voorbij.