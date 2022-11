'PSV wil sterkhouder uit de Jupiler Pro League naar Nederland halen'

De winterbreak door het WK zorgt dat er meer dan ooit tijd is om uit te kijken naar versterking tijdens de wintermercato.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe wil PSV Eindhoven komen shoppen in de Jupiler Pro League. Het liet zijn oog vallen op Boris Popovic van Cercle Brugge.

De Serviër speelt sinds de zomer van vorig jaar in Brugge, nadat hij via AS Monaco naar ons land werd gestuurd. Ondertussen is hij één van de sterkhouders bij de Vereniging.

Volgens L’Equipe zou ook TSG Hoffenheim de nodige interesse hebben. Popovic heeft een contract tot juni 2025 bij Cercle Brugge.