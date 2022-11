📷 Beeld van bang kindje tijdens Gent-Club Brugge raakte veel mensen, Gent onderneemt actie: "Levi is nen Buffalo!"

Velen onder u zullen zich bovenstaand beeld nog wel herinneren. Tijdens Gent-Club Brugge braken er onlusten uit en werd er met vuurpijlen op het veld gesmeten. Op Twitter ging het beeld van een jonge, doodsbange Buffalo-fan rond en het brak vele harten.

“Als ik zie tot wat de ongeregeldheden allemaal geleid hebben... Huilende kinderen die door hun ouders beschermd moesten worden. Ouders die het stadion verlieten om hun kinderen te beschermen. De wanhoop. Brandwonden bij sommigen. Én de afkeer bij het grootste deel van onze supporters - 98% procent keurde het openlijk af. Als je dit allemaal ziet, dan zijn we aan een punt gekomen waar we het een halt moeten toeroepen", zei voorzitter Ivan De Witte daar al over.

Gent nodigde de jonge fan ook uit en liet hem op de foto gaan met de beker. Levi - zo heet de jongen - zag er al een pak gelukkiger uit...