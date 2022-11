Alderweireld denkt al aan leven na het voetbal: "Ik hou alles open"

Toby Alderweireld maakte bij de bekendmaking van de selectie voor Qatar op sociale media duidelijk dat het wellicht zijn laatste WK is.

Leven na een carrière als professioneel voetballer. Het is voor velen niet simpel. “Ik ga dit missen. Voetbal is vanaf mijn 7de de rode draad in mijn leven”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Toen al trainde ik vier dagen op de zeven, op mijn tiende al vijf dagen. Ik ben er al bijna dertig jaar elke dag mee bezig.”

Een keuze wat hij wil doen, maakte Alderweireld nog niet. “Ik hou alles open. Ik heb laatst analistenwerk gedaan voor Proximus TV. Ik wilde eens testen of ik dat kan. Want je kan dat wel willen, maar het moet ook goed zijn. En horen mensen mij graag? Ik hou de optie open.”

Weinig plannen, dat is de bedoeling. “Mensen willen dan vaak ‘reizen’. Ik weet niet. Geef mij maar leuke spontane momenten, eerder dan per se Indonesië willen zien.”