Vincent Janssen blij als een schooljongen: "Net als de laatste dagen voor de vakantie"

Vincent Janssen is één van de twee gelukkige Nederlanders uit de Jupiler Pro League die naar het WK mogen met Oranje.

De spits van Royal Antwerp FC kijkt enorm uit naar zijn droom die werkelijkheid wordt. "Je weet wat er aan zit te komen", vertelde Janssen op de persconferentie. "Het is alsof je op de basisschool zit en de laatste dagen naar een vakantie toewerkt. Als het WK gaat beginnen, kunnen we echt gaan genieten."

In 2016 en 2017 speelde Janssen 20 keer voor Oranje, maar hij miste wel de grote toernooien. “Het contrast is wel groot, ja. In die tijd was er veel negativiteit rond het elftal. Nu is er veel positiviteit in de selectie en het team. We weten wat we willen bereiken met z'n allen. Dat daar druk bij komt kijken is voor ons niet belangrijk.”

“Het leeft gewoon, bij iedereen, bij elke speler. Het is zoiets moois wat we mee gaan maken. Voor mij wordt het de eerste keer, sommige jongens hebben het al eerder meegemaakt. We hebben vijf weken om iets neer te zetten.”