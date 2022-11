De Trofee Raymond Goethals gaat dit jaar naar Brussel, Brugge of Genk

De drie finalisten voor de de Trofee Raymond Goethals zijn bekendgemaakt. Dit is de onderscheiding voor de beste Belgische voetbalcoach. De genomineerden zijn alvast geen verrassing.

De drie genomineerden zijn Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise), Carl Hoefkens (Club Brugge) en Wouter Vrancken (Racing Genk). Eén van deze drie zal Felice Mazzu opvolgen die de trofee vorig jaar won.

Wouter Vrancken deed het vorig seizoen al goed met KV Mechelen en maakte deze zomer de overstap naar Racing Genk. Met de Limburgers staat hij aan kop in de Jupiler Pro League.

Zowel voor Karel Geraerts als Carl Hoefkens was het dit seizoen hun vuurdoop als hoofdtrainer. Geraerts liet Union weer mooi voetballen in de Jupiler Pro League, maar vooral in de Europa League sprongen hun prestaties in het oog.

Carl Hoefkens herhaalde dit kunstje, maar dan in de Champions League. Ze overwinteren in de Champions League nadat ze tweede werden in hun groep.