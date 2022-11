Alle ogen op verbeteren van positie in competitie: Club Brugge gaat trainingen hervatten en last drie oefenmatchen in



Foto: © photonews

Weg van alle WK-gedoe zijn ze bij Club Brugge van plan om de trainingen te hervatten. In de competitie wacht straks een belangrijke periode voor blauw-zwart. Tijdens het WK ligt de competitie uiteraard stil. Alle spelers kregen dan ook anderhalve week vakantie. Donderdag gaat Club Brugge wel - zonder de WK-gangers uiteraard - de trainingen hervatten, weet Het Nieuwsblad. Vanaf dan ligt de focus op het tweede luik van de competitie, vooraleer uitgekeken kan worden naar de dubbele ontmoeting met Benfica in de Champions League. Vierde plaats Vooraleer die de aandacht gaat opeisen, hopen ze bij Club ongetwijfeld om eind december en in de maand januari de positie in de competitie te kunnen verbeteren. De landskampioen kon drie van de vier laatste competitematchen voor de WK-break niet winnen en kampeert op een vierde plaats in de Jupiler Pro League. Met het oog op de play-offs zou het goed zijn om vooral de achterstand op Genk te kunnen reduceren. Daarom ook het belang van het voorbereidende werk de komende weken, voor zover dat mogelijk is. Er worden ook drie oefenmatchen ingelast. Op 26 november speelt Club in het Belfius Basecamp tegen Westkapelle. Op 6 en 10 december zal er ook nog geoefend worden tegen respectievelijk Lille en Excelsior Rotterdam, weliswaar achter gesloten deuren.



