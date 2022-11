Deinze-speler Liam Fraser met Canada op het WK: "Een mooie beloning voor zijn prestaties"

Buchanan, Larin en David zijn de bekendste spelers van Canada in België, maar ook bij Deinze speelt een Canadees die op het WK is.

"Dit maakt de club trots, maar het is ook een voorrecht. Het is geweldig voor hem, een grote beloning voor zijn prestaties", zegt Deinze-trainer Marc Grosjean. "Hij is een van de aanjagers op ons middenveld. Hij is een 6 of 8 die een uitstekende lange pass heeft en die veel technisch vermogen heeft."

"Hij maakt zich toegankelijk en bereikbaar tijdens wedstrijden. Hij heeft nog een flinke marge voor verbetering", benadrukt de coach van SK Deinze. De Challenger Pro League loopt ook gewoon door, in tegenstelling tot de JPL. "Het is altijd prettiger om op Liam te rekenen, maar we hebben tot nu toe niet geleden onder zijn afwezigheid."

Toch denkt de Deinze-trainer dat de Belgen het zullen halen. "Ik hoop en denk dat de Rode Duivels gaan winnen. Ik wens Liam een ​​mooie wedstrijd toe". Bij Canada mocht Fraser nog niet veel spelen, hij startte al vijf keer en zit nu aan vijftien caps. Hij gaf daarin twee assists.