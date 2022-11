Hein Vanhaezebrouck kijkt al naar tegenstander in achtste finale: "Niet de sterkste van de laatste jaren"

De zege van de Rode Duivels en het gelijkspel tussen Kroatië en Marokko doet al dromen van de achtste finale.

Met een overwinning tegen Marokko kunnen de Rode Duivels zondag al hun ticket voor de achtste finales van het WK in Qatar veiligstellen.

Hein Vanhaezebrouck was als analist te gast bij Sporza en denkt dat Japan wel eens de tegenstander van de Rode Duivels kan worden in de achtste finales. “Tegen Japan gaan we door, daar ben ik van overtuigd. Dit Japan is niet het sterkste Japan van de laatste jaren. Tegen Duitsland hebben ze echt gestunt. Ik vond dat de Duitsers echt konden winnen als ze het een beetje beter hadden aangepakt na de rust”, klinkt het.

“Japan had een heel rare manier van verdedigen op een heel kleine ruimte. De Duitsers hadden niet door dat ze de flanken moesten bedienen om zo alleen voor doel te komen. Enkel Musiala is er een keertje door geraakt, wat bijna onmogelijk is. Als de Japanners dit doen tegen de Belgen, dan hoop ik toch dat wij sneller doorhebben hoe we ze pijn kunnen doen.”