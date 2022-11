De gedoodverfde opvolger van Maarten Vandevoordt: "Zou logische stap zijn"

Na dit seizoen trekt Maarten Vandevoordt richting Leipzig. En dus komt de plek van Genkse nummer één helemaal vrij.

Eén van de logische keuzes om de leegte na het vertrek van Maarten Vandevoordt op te vullen is de 20-jarige Tobe Leysen. Hij zit al sinds jaar en dag bij de club.

“Ik zeg niet dat ik de gedoodverfde opvolger ben, maar het zou een logische stap zijn. Ik hoop alvast op mijn kans”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Leysen speelt momenteel met Jong Genk in 1B. “Dit seizoen in 1B is in ieder geval een goede voorbereiding om klaar te zijn voor het hoogste niveau. Al blijf ik wel met mijn beide voeten op de grond. Ik besef dat ik elke dag hard moet blijven werken en presteren. Daar wordt niet alleen ikzelf beter van, maar ook de ploeg.”