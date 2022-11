Debat van de week: hoever komen de Rode Duivels op WK? (En dit is uw wereldkampioen!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de mogelijke wereldkampioen. Brazilië was de favoriet bij de bookmakers, ook Engeland, Frankrijk, Spanje en Argentinië staan hoog en België is een outsider. Volgens u was Argentinië vooraf de grote favoriet, vlak voor Brazilië. Na speeldag 1 zijn de meningen vermoedelijk alweer helemaal anders. Derde op het lijstje - op heel verre afstand - is Duitsland, maar ook die zitten ondertussen al in vrij vieze papieren. De Belgen kregen 2% van de stemmen achter hun naam. Weinig vertrouwen dus in de Rode Duivels, de match tegen Canada zal ook niet geholpen hebben. Maar hoever komen ze volgens jou? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoever raken de Rode Duivels in Qatar? Wereldkampioen 18% Verliezend finalist 0% Derde 0% Vierde 0% Kwartfinales 18% 8e finales 45% Eruit in de groepsfase 18%