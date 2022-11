Nainggolan doet voor het eerst zijn uitgebreide kant van het verhaal en sneert naar Antwerp: "Ze hebben die deur in mijn smoel dichtgeslagen"

Het hoofdstuk van Radja Nainggolan bij Antwerp FC is geschreven. De middenvelder hoopt zo snel mogelijk weg te geraken op de Bosuil. Voor het eerst doet hij zijn uitgebreide kant van het verhaal.

Antwerp FC besliste om Radja Nainggolan naar de B-kern te verwijzen nadat hij al vapend op de bank was gespot. Het moet gezegd: het was niet het eerste incident van Il Ninja sinds zijn terugkeer naar ons land. Zo werd hij ook al aan de kant gezet met een glaasje op of terwijl zijn rijbewijs reeds was ingetrokken.

"Het klopt dat Antwerp me na het laatste incident liet weten dat ik naar de B-kern moest", herhaalt Nainggolan de feiten bij MIDMIDPodcast. "Ze lieten me toen ook weten dat de deur na de WK-break op een kier zou staan. Wel, ik heb alles wat ze hebben gevraagd tot in de puntjes uitgevoerd."

De voormalige Rode Duivel voelt zich dan ook gepakt door de Great Old. "Eigenlijk hebben ze die deur in mijn smoel dichtgeslagen. Waar mijn toekomst nu ligt? Ik weet het eigenlijk niet. Antwerp zegt dan wel dat ze zullen meewerken aan een transfer. Maar is dat ook zo? De vorige beloftes zijn ze ook niet nagekomen."

"Momenteel wil ik eigenlijk zo snel mogelijk weg uit België", besluit Nainggolan. "Ik heb het gevoel dat ik hier gezocht wordt. In Italië heb ik zeventien jaar op identiek dezelfde manier geleefd en gevoetbald, maar enkel in België word ik afgeschilderd als een slechte jongen. Terwijl ik dat helemaal niet ben."