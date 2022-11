René Vandereycken over invaller Charles De Ketelaere: "Onbegrijpelijk"

De Rode Duivels lieten tegen Marokko offensief maar weinig zien. Dat lag niet aan de spelers, maar wel aan de manier waarop ze gebruikt worden, oordeelt René Vandereycken.

In de eerste helft konden de Belgen het niveau van Marokko nog een beetje volgen, maar na de rust zakte de Belgische pudding helemaal in elkaar.

“Voor de rust konden we heel af en toe prikken, maar Marokko werd nooit teruggedrukt of echt in de problemen gebracht”, klinkt het bij René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Zeker het inzetten van Charles De Ketelaere was vreemd, iets waar je de speler zelf ook geen cadeau mee deed.

“Openda is goed ingevallen tegen Egypte en Canada en heeft diepgang, terwijl De Ketelaere bij Milan nooit als diepe spits speelt en dat bij Club Brugge ook niet zijn gebruikelijke positie was. Ik vond het een onbegrijpelijke wissel als je Openda en Lukaku op de bank hebt zitten.”