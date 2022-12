Antwerp in Dubai, maar zonder WK-gangers, geblesseerden en Radja Nainggolan

Antwerp is donderdagmiddag op stage vertrokken naar Dubai. Al is het niet op volle sterkte.

Antwerp is op donderdag om 15 uur opgestegen richting Dubai om zich voor te bereiden voor de tweede seizoenshelft. Dit zonder een aantal sterkhouders. Dit zowel door het WK als door blessures.

Toby Alderweireld zat nog op het WK, maar keert eerst terug naar huis. Hetzelfde als William Pacho die na de stage terug zal aansluiten met de groep. Tot slot is Vincent Janssen nog steeds actief op het WK met Oranje.

Radja Nainggolan is door de club in de B-kern gezet en mag voorlopig daar zijn conditie onderhouden. Zowel hijzelf als de club hopen om een transfer te realiseren deze winter. Dan zijn er nog de langdurig geblesseerden zoals Sam Vines, Koji Miyoshi en Björn Engels die verder blijven revalideren bij de club of in hun thuisland.

Antwerp zal van deze stage een zuivere trainingsstage maken, want er zijn geen oefenwedstrijden ingepland.