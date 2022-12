Nieuwe trainer Anderlecht bekendgemaakt: "Zag niet meteen een hoofdcoach in hem"

RSC Anderlecht stelde de volkomen onbekende Brian Riemer als hoofdtrainer aan. Het is zoeken voor iemand die weet wie hij is.

Het Nieuwsblad kwam uit bij Steve De Ridder. In het seizoen 2014-2015 kwam de ex-speler van Zulte Waregem, Lokeren en STVV en nu aan de slag bij Deinze met hem in contact bij Kopenhagen. Riemer was toen assistent van Stale Solbakken.

“Dat was een autoritaire coach. Brian was meer de vriendelijke assistent die met iedereen een praatje sloeg en grapjes maakte. Zijn ideeën over voetbal heeft hij nooit echt met ons gedeeld omdat Solbakken dat volledig in handen had”, klinkt het.

“Riemer leidde de veldtrainingen. Een jaar of zeven geleden zag ik in hem niet meteen een hoofdcoach. Hij heeft op dat vlak ook geen ervaring. Daarom dat ik verbaasd ben dat hij bij Anderlecht aan de slag gaat, maar ik kan natuurlijk niets zeggen over de evolutie die hij de voorbije jaren bij onder meer Brentford doormaakte.”