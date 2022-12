Carl Hoefkens ziet 7 van de 8 spelers op het WK sneller dan verwacht terug

Club Brugge vaardigde acht spelers af naar het WK. Zeven van hen zijn in de groepsfase uitgeschakeld.

De vroege uitschakeling van enkele landen is goed nieuws voor Carl Hoefkens. Zo zal hij zijn WK-gangers een stuk vroeger dan verwacht terug op Jan Breydel hebben.

De mannen die in de groepsfase uitgeschakeld werden worden op 12 december in Brugge verwacht. Dat is negen dagen voor de bekermatch en twee weken voor de competitiewedstrijd tegen OHL.

Het gaat om Mignolet en Vanaken (België), Skov Olsen (Denemarken), Larin en Buchanan (Canada) en Sowah en Odoi (Ghana). Noa Lang is de enige speler van blauwzwart die nog op het WK zit. Vandaag spelen zij hun achtste finale tegen de Verenigde Staten.