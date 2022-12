De Bilde denkt niet dat Eden Hazard al gaat stoppen: "Neem het met een korreltje zout"

Hebben we de laatste matchen van Eden Hazard in een nationaal shirt aanschouwd? De 31-jarige aanvaller zou dat na de WK-uitschakeling laten vallen hebben in de kleedkamer. Maar Gilles De Bilde, heel dicht bij de Duivels, twijfelt daaraan.

De Bilde reisde heel het WK mee met de Rode Duivels. "Ik neem het met een korreltje zout. Het is eerder op dit WK al gebeurd dat een gerucht opgeblazen werd. Ik zou dus nog even afwachten en kijken wat Eden zelf de komende dagen zegt", klinkt het bij HLN. "Ik begrijp ook dat zijn jongere broer Kylian verrast was door het nieuws. Van Eden werd altijd gezegd dat hij niet zou stoppen bij de Rode Duivels tot ze hem zouden moeten wegdragen. Maar misschien is dit ingegeven door omstandigheden. Vergeet ook het emotionele aspect niet. Na teleurstelling zegt een mens soms dingen waar hij later op terugkomt. Ik zou dus nog even wachten op Eden zelf."