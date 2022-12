Is de kogel (eindelijk) door de kerk? 'Tielemans weigert aanbieding van Barcelona omdat... Rode Duivel al een akkoord heeft met andere club'

FC Barcelona aast op Youri Tielemans. De Rode Duivel moet de vervanger van Sergio Busquets worden. Maar de Catalanen lijken achter het net te vissen.

Volgens Marca heeft Youri Tielemans FC Barcelona namelijk laten weten dat een transfer naar Camp Nou niet langer tot de mogelijkheden behoort. Barça moet dus op zoek naar een alternatief.

Volgens de Spaanse sportkrant is de Rode Duivel rond met een ander team. Al is het nog wachten op de officiële mededeling. Dat zal pas in januari gebeuren. Dan is de middenvelder ook volgens de reglementen vrij om zijn krabbel elders te zette

Januari of juni?

Dé vraag blijft wanneer zo’n transfer zal plaatsvinden. Leicester City wil Tielemans houden om uit woelig vaarwater te blijven. Langs de andere kant: in juni wandelt de middenvelder gratis naar buiten.