Youtuber reageert nadat hij door Samuel Eto'o tegen het gezicht geschopt werd

Na de wedstrijd tussen Brazilië en Zuid-Korea heeft Samuel Eto'o klappen uitgedeeld aan een Algerijnse Youtuber.

De video van La Opinion uit Los Angeles gaat viraal. Daarop is duidelijk te zien dat Samuel Eto’o een persoon, die Youtuber Sadouni SM blijkt te zijn, schopt tegen het gezicht.

Wellicht begon de Youtuber over de play-offwedstrijd tussen Algerije en Kameroen. Kameroen pakte op het einde van de verlengingen het WK-ticket, maar Algerije klaagde over de arbitrage en wou de match opnieuw laten spelen.

“Ik deed dit allemaal voor Algerije”, zei Sadouni SM in een video. “Ik ben op het politiebureau voor het onderzoek. Deze video moet gedeeld worden. Aangezien Eto'o een persoonlijkheid is, ben ik bang dat ze de zaak in de doofpot zullen stoppen, maar ik vertrouw de Qatarese politie. Eto'o heeft mijn camera en mijn microfoon vernield, hij schopte me hier”, zei hij terwijl hij naar zijn kin wijst.