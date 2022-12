Bart Verhaeghe met duidelijke reden in taskforce om nieuwe bondscoach te kiezen

De Belgische voetbalbond maakte woensdag bekend dat het een taskforce oprichtte om een nieuwe bondscoach en technisch directeur aan te duiden.

Naast drie leden van de voetbalbond wordt ook Bart Verhaeghe aan de taskforce toegevoegd. Volgens VTM-journalist Jarno Bertho is dat helemaal geen toeval en heeft dat een duidelijke bedoeling.

“De naam van Preud'homme is alleszins degene die het hardst circuleert om één van de vrijgekomen functies te gaan invullen. Hetzij die van bondscoach, hetzij die van technisch directeur. Of alle twee misschien”, vertelt hij in het Nieuws van VTM.

De contacten tussen Preud’homme en Verhaeghe zijn bijzonder groot. “Bij Club Brugge heeft hij als trainer alles gewonnen en zijn zoon is er op dit moment CEO van de damesploeg en de jeugdopleiding. Preud'homme zei onlangs in een interview: 'als ze me willen bij de voetbalbond, moeten ze gewoon bellen'. En als er één man is waarvoor hij zijn telefoon zeker oppakt, is het Verhaeghe wel.”